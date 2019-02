Tanta paura per un incidente stradale avvenuto in serata sul tratto ciociaro dell'A1, nel terriotorio di Pofi. Per cause al vaglio della polizia stradale un'auto è rimasta distrutta dopo l'impatto con un tir: la parte anteriore della macchina, all'arrivo dei soccorritori, è stata trovata infilata sotto il rimorchio del mezzo pesante. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma solo danni ai veicoli.

Ultimo aggiornamento: 21:33

