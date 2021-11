Frosinone, finisce con l'auto nella scarpata per evitare un orso: paura per un ragazzo

Finisce con l'auto nella scarpata per evitare un orso. L’incidente è avvenuto la scorsa notte sulla provinciale, in località Tiravento, tra Vicalvi e Alvito. La vittima del sinistro è un ragazzo alvitano che stava tornando a casa a bordo della sua Renault Clio. Secondo quanto riferito dal giovane un grosso plantigrado gli avrebbe tagliato la strada.

«Per evitarlo ho sterzato - racconta -, ma con l’asfalto bagnato dopo il maltempo, la macchina si è ribaltata finendo in una scarpata. Ricordo bene che in pochi secondi l’orso si è dileguato in direzione opposta, verso lo Stradone. Raccomando a tutti gli automobilisti di fare massima attenzione su un tratto anche poco illuminato».

Il giovane fortunatamente non ha riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Donato Val di Comino.

Gli avvistamenti di orso sono sempre più frequenti nella Valcolmino, non senza incursioni audaci. Nei giorni scorsi a Pescosolido, nel cuore della notte, una coppia si è ritrovata un orso sul terrazzo di casa. L'uomo, a tu per tu con l'animale, si è buttato dal terrazzo ferendosi ad una gamba.

Nei giorni precedenti, probabilmente lo stesso predatore ha assaltato un ovile di località Binisco sbranando una pecora ed uccidendone altre tre dopo aver superato una rete di circa due metri di altezza. Qui il verbale degli uffici della Asl – Distretto C di Sora – conferma il raid dell’animale selvatico. Che avrebbe fatto altrettanto anche alle porte di Sora, in contrada Forcella.

Sia qui che in Val di Comino le ‘scorribande’ degli orsi, anche nei centri abitati, si fanno sempre più frequenti. Qualche sera fa si è persino immerso nella fontana della piazzetta di San Donato Valcomino per rinfrescarsi.