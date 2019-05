© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un mese fa hanno assistito all’investimento mortale del loro collega, Francesco Florio, 50 anni. Ieri hanno rischiato ancora e si sono salvati per miracolo. Loro sono tre operai di Acuto in forza a una ditta di San Cesareo specializzata nella segnaletica stradale. In base alla ricostruzione della polizia erano sul posto di lavoro sul tratto della carreggiata interna del grande raccordo anulare. Erano su un furgone. All’improvviso, per cause al vaglio, un’auto condotta da un romano di 24 anni è finita contro il mezzo di lavoro: il giovane è morto, mentre gli operai, fortunatamente, sono rimasti pressoché illesi. Oltre allo shock, qualche lieve contusione.È accaduto ieri mattina, intorno alle 6, al chilometro 62,5 della carreggiata interna del Gra, nei pressi dello svincolo Roma-Fiumicino.I tre dipendenti della ditta si trovavano sul luogo per eseguire alcuni lavori di ripristino della segnaletica orizzontale. La zona era stata segnalata. In quel momento, mentre si faceva giorno, erano sul furgone. All’improvviso è avvenuto l’impatto tra l’auto e il mezzo di lavoro. Qualche attimo prima l’operaio seduto al posto di guida si è accorto dell’arrivo dell’utilitaria ed è riuscito ad avvisare i suoi colleghi, che hanno fatto appena in tempo a saltare dal cassone del mezzo, mettendosi così in salvo.Per loro, a distanza di poco più di un mese dalla tragedia che ha visto morire il 50enne di Acuto, che era al suo primo giorno con la nuova ditta, un altro pericolo scampato. Avevano appena terminato il turno di lavoro e si apprestavano a rientrare in Ciociaria: quando è avvenuta la collisione due di loro stavano sistemando sul retro del mezzo le varie attrezzature. Poi il balzo per evitare di restare coinvolti nell’impatto.Per loro tanta paura, ma fortunatamente anche stavolta, nonostante il pericolo corso, sono riusciti a scongiurare il peggio.