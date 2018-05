di Tiziana Cardarelli



Stava percorrendo la variante Casilina quando, poco prima delle 18, alla semicurva dopo il distributore Eni ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro il palo dell’alta tensione. Così è rimasta gravemente ferita una donna di 46 anni residente in via Casilina a Frosinone. E' stata soccorsa dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco che l’hanno estratta dall’abitacolo diventato un ammasso di lamiere.



La ferita è stata trasportata all’ospedale Spaziani in codice rosso. Da una prima diagnosi degli specialisti ha riportato politraumi, quello che preoccupa di più è quello cranico.

Per stabilire la dinamica e le relative responsabilità sono intervenuti gli agenti della squadra volante, coordinati dal vicequestore Flavio Genovesi.

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:26



