"I primi accertamenti e prelievi effettuati dall'università di Tor Vergata, in modo particolare dall'équipe del prof. Marco Sciarra, incaricato dal Comune di Frosinone, hanno escluso la presenza di diossina rilevante nei terreni esterni all'azienda ove si era propagato l'incendio la scorsa settimana nella zona industriale". E' quanto comunicato dal sindaco del capoluogo, Nicola Ottaviani. Le fiamme si erano sviluppate domenica 23 giugno nell'area dello stabilimento Mecoris, sito di trattamento dei rifiuti provenienti dalla differenziata."I risultati saranno formalizzati nelle prossime ore, ma, a seguito della consultazione con i medici e i tecnici che stanno supportando nell'attività di controllo l'amministrazione comunale, è possibile revocare il divieto di pascolo e di coltivazione sui fondi agricoli, che era stato adottato in via precauzionale, sulle aree circostanti", continua la nota del Comune."Si torna, quindi, alla normalità su tutta l'area che era stata coinvolta dalla presenza dei fumi dopo l'incendio all'interno dello stabilimento, che aveva costretto l'amministrazione comunale, in assenza di analisi specifiche, ad adottare una serie di provvedimenti, in via precauzionale, allo scopo di tutelare, nel modo più opportuno, la salute pubblica e la pubblica incolumità".