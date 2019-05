Frosinone in Serie B, ora servono rinforzi mirati per un campionato lungo e difficile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ora che la retrocessione è cosa fatta, evidentemente la partita di domenica in casa contro l’Udinese e le altre due contro il Milan a San Siro e il Chievo, all’ultima giornata, al Benito Stirpe, hanno perso d’interesse. A questo punto i tifosi del Frosinone sono già proiettati con la mente alla prossima stagione in Serie B che la squadra, così come anticipato qualche settimana fa dallo stesso presidente Maurizio Stirpe, disputerà da protagonista per tentare di risalire subito nella massima divisione nazionale. Giocatori e allenatore, invece, continueranno a rimanere concentrati sull’attuale stagione fino a quando sulla stessa non calerà il sipario. D’altra parte da professionisti seri quali sono, Baroni e i suoi uomini dovranno onorare fino all’ultimo dei 270 minuti che rimangono da giocare, la maglia giallazzurra dando sul campo quel che rimane delle residue energie fisiche e mentali.In previsione della prossima stagione tra i cadetti, ricordiamo allora quale sarebbe al momento la rosa dei giocatori di proprietà del club di via Marittima. E lo facciamo per ruolo. Portieri: Bardi e Iacobucci. Difensori: Brighenti, Ariaudo, Krajnc e Capuano. Centrocampisti: M. Gori, A. Gori (rientra dal prestito alla Paganese), Chibsah, Maiello, Paganini, Besea (torna dal Venezia), Matarese (rientra dal Foggia), Errico, Beghetto e Viti (torna dal Rimini). Attaccanti: Ciano, Ciofani, Dionisi, Trotta, Volpe (rientra dal prestito al Rimini) e Citro (dal Venezia). Difficilmente, però, ci sarà spazio per lui visto che all’epoca del trasferimento ai lagunari, il presidente Stirpe, ricordando il lancio del pallone dalla panchina durante Frosinone-Palermo del 16 giugno 2018, disse senza mezzi termini che «Citro non indosserà più la maglia del Frosinone». Diciamo, quindi, che i giallazzurri di proprietà sono 21, ma se la società dovesse allungare di un anno il contratto a Sammarco e Molinaro, entrambi in scadenza il 30 giugno, l’organico salirebbe a 23 elementi. Non sfugge a nessuno che, pur competitiva per la B, la rosa andrà comunque adeguata numericamente e soprattutto a livello qualitativo. Ovviamente gli eventuali acquisti dovranno essere mirati a seconda del modulo che l’allenatore vorrà adottare. Il contratto di Baroni scadrà a giugno 2020. Ergo, dovrebbe essere lui a guidare il Frosinone nel campionato cadetto e cercare di riportarlo in Serie A, secondo le intenzioni del club e le giuste aspettative dei tifosi dopo la grande delusione di quest’anno.Con Baroni in panchina la squadra nella stagione 2019-2020 si schiererebbe quasi certamente con la difesa a quattro e non più a tre (4-3-3 o 4-2-3-1) e di conseguenza gli innesti dovrebbero tenere conto del nuovo sistema di gioco. Scelte mirate, pertanto, adeguate ad un campionato lungo e difficile come quello di B. I vari Sportiello, Goldaniga, Salamon, Zampano, Ghiglione, Cassata, Pinamonti, Valzania, Simic e Viviani, invece, lasceranno la Ciociaria. La stragrande maggioranza, infatti, è arrivata in prestito secco, ma per alcuni di loro il Frosinone potrebbe esercitare il diritto di riscatto. Intanto, secondo le regole attuali, entro le 24 ore successive alla matematica retrocessione, alla squadra interessata viene versato il 40% del cosiddetto paracadute (per il Frosinone è di 10 milioni), mentre la restante quota entrerà nelle casse della società due settimane prima della disputa della prima partita ufficiale della nuova stagione. Nove club di Serie B, nel frattempo, per la precisione Benevento, Carpi, Cremonese, Lecce, Padova, Perugia, Pescara, Venezia e Verona - come riporta Calcio e Finanza - hanno presentato un esposto a presidente e procura di Coni e Figc, in cui chiedono un giudizio immediato di esclusione dal campionato del Palermo, deferito per irregolarità di gestione. Un falso in bilancio che sarebbe stato commesso dal club siciliano nelle ultime tre stagioni. Ciò “per salvaguardare la regolarità del campionato e fornire un ristoro a club pregiudicati dalla illegittima partecipazione del Palermo ai tre campionati a cui si è iscritto fraudolentemente”. Insomma, il club rosanero continua a tenere banco.