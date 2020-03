© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovi posti letto in terapia intensiva all’ospedale Spaziani di Frosinone, con l’attivazione dell’area Covid-19, ma anche e soprattutto il supporto psicologico, 24 ore su 24, a quanti, a causa dell’epidemia in atto, vivono in stato di disagio. E’ questa la più importante novità ed è stata attivata dal Servizio di Psicologia di Emergenza dell’Asl di Frosinone. “Se il virus ti isola, noi ci siamo”. Questo lo slogan coniato. “Il servizio è attivo per tutti, ma in modo particolare per chi si trova a casa in quarantena o in isolamento domiciliare a causa dell’emergenza Coronavirus. Molti vivono una condizione di disagio o di sconforto, che impedisce di svolgere le attività quotidiane e per questo si può chiamare il dipartimento di Salute Mentale. I nostri operatori sono pronti ad aiutare a trovare le giuste soluzioni”, è stato spiegato dall’Asl. Il numero pubblico, attivo 24 ore su 24 è: 333 1252289. L’Asl di Frosinone, continua a monitorare l’emergenze e ad adottare iniziative tali da supportare i cittadini. I due posti letto attivi da stamattina allo Spaziani si aggiungeranno alle misure già adottate nelle scorse ore, con la piena operatività delle stanze di isolamento del reparto di Malattie Infettive e le aree del gruppo operatorio.