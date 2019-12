Frosinone, il sito della scuola "Volta" contaminato da idrocarburi: ordinata la bonifica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bonifica ambientale dell’area in viale Roma dove si trova l’istituto scolastico “Volta”, il Comune ordina alla società proprietaria del sito di avviare le procedure. Il provvedimento è stato emanato ieri dal dirigente del settore ambiente Elio Noce a conclusione della Conferenza dei servizi iniziata lo scorso ottobre. Stando agli accertamenti ambientali condotti dall’Arpa e recepiti dal Comune lo scorso 19 dicembre, nel suolo del sito in cui sorge l’istituto scolastico sono presenti concentrazioni di idrocarburi significativamente superiori ai valori massimi previsti dalle legge. Anche se, scrive l’Arpa, finora non è stato possibile in modo esaustivo determinare l’estensione e i volumi inquinanti.Ad ogni modo, entro sei mesi dal recepimento della determinazione comunale, il proprietario del sito dovrà far presentare progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza in base alle prescrizioni fornite dall’Arpa.