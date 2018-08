di Gianpolo Russo

Segnali di “risveglio” per il centro storico di Frosinone. Aumentano i residenti e si arresta la chiusura dei negozi. È questa la fotografia scattata dall’Omi, l’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia del Territorio (ex catasto) che conferma la crescita della domanda sia residenziale che commerciale.



L’INVERSIONE DI TENDENZA

Rapportando i dati del 2015 con quelli del 2016, del 2017 e dei primi mesi del 2018 si riscontra un’inversione di tendenza dopo la fuga degli anni passati. Per quanto riguarda la richiesta di case nel 2015 sono stati contratti 97 affitti, 93 nel 2016, ben 139 nel 2017 con un incremento nell’ultimo anno del 49,5%. Un trend che sembra confermarsi anche quest’anno se si confrontano i primi tre mesi di quest’anno con quelli del 2017. Con 32 contratti l’incremento attuale, da confermarsi nel proseguimento dell’anno, è al momento del 6,7%.

In leggero calo invece le compravendite: nel 2015 furono 32, nel 2016 sono state 30, nel 2017 28, nel primo semestre del 2018 siamo a quota 18. Secondo gli esperti del settore «a fronte di un calo delle compravendite (nel 2017 soltanto l’1,12% degli immobili del centro storico è stato oggetto di compravendita), si riscontra sempre un aumento dei contratti di locazione, e in questo ambito si assiste ad un vero boom del centro storico che nel 2017, rispetto all’anno precedente ha visto un incremento delle locazioni pari quasi al 50%, segno che le persone confermano la volontà di abitare nella parte antica della città, pur non avendo risorse per l’acquisto o non trovando l’immobile desiderato sul mercato, in quanto i proprietari ritengono per ora più redditizia la locazione alla compravendita».



I LOCALI COMMERCIALI

Per quanto riguarda il mercato immobiliare relativo ai locali commerciali, le locazioni sono rimaste stabili nel corso degli ultimi tre anni con circa 20 contratti nuovi all’anno. L’arresto dell’emorragia di attività commerciali lascia sperare in un prossimo cambiamento e in un processo di arretramento della desertificazione in atto. Stesso discorso per le compravendite che però sono vicine allo zero.



IL BILANCIO DELL’ASSESSORE

«I numeri - commenta l’Assessore con delega al Centro storico, Rossella Testa - parlano chiaro. Tra il 2016 e il 2017 c’è stato un aumento dei contratti di locazione. Un risultato importante e concreto se si considera che il Cresme e l’Ancsa, nel rapporto recentemente pubblicato sulla situazione dei centri storici in Italia, ha certificato che a tutto il 2011, a Frosinone il 52% degli immobili, era vuoto e in forte degrado. L’inversione allo spopolamento residenziale è avvenuta e dal punto di vista commerciale il mercato al 2017 è stabile, quindi non esiste più una “desertificazione”, anzi molti locali hanno riaperto nel centro storico, (soprattutto ristoranti), come in ogni centro storico d’Italia e presto anche associazioni di categoria apriranno qui la loro sede. Il Progetto “ Frosinone Alta” portato avanti dall’amministrazione Ottaviani - prosegue Rossella Testa - ha posto un freno al depauperamento del Centro Storico. Tanto ancora si deve e si può fare ma questi numeri ci confortano sulla bontà del lavoro che stiamo svolgendo».

Dalla lotta al degrado, alla riqualificazione ambientale, dai servizi (ascensore inclinato, parcheggi, ecc), al ripopolamento commerciale la strada è ancora lunga. Ma questi segnali sono positivi e promettenti.

Venerdì 3 Agosto 2018



