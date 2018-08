Sarà la società di basket BPC Virtus Cassino, che dalla prossima stagione militerà nel campionato di

serie A2, a gestire per 12 mesi il palazzo dello sport di Frosinone, al Casaleno, dove si trova anche il nuovo stadio

'Benito Stirpe". L'amministrazione guidata dal sindaco Nicola Ottaviani ha deciso un bando per affidare l'impianto ai privati allo scopo di evitare un ulteriore incremento delle uscite annuali per la manutenzione ordinaria, straordinaria, custodia e guardiania della struttura, stimate intorno ai 200.000 euro. La gestione privata assicurerà un introito per l'amministrazione e consentirà di abbatterà i costi a carico delle casse comunali. La formula è sperimentale. Il Palazzetto, per tutta la durata della concessione, sarà utilizzato soprattutto dalla Virtus Cassino, con gare e allenamenti.

Sabato 25 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:46



© RIPRODUZIONE RISERVATA