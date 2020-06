© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non decolla il mercato della domenica a Frosinone Istituito per consentire il distanziamento sociale con la metà dei banconi degli ambulanti (105 su 210 totali) che lavorano il giovedì (da sempre giorno di mercato nel capoluogo) e l’altra, appunto la domenica, sembra non piacere né ai cittadini né agli stessi ambulanti.Anche ieri piazzale Europa e strade limitrofe erano semi-deserte. Poca gente al mercato si traduce in pochi affari. Gli ambulanti, già provati da due mesi e mezzo di stop, vedono così gli affari in picchiata.Dopo alcune settimane di sperimentazione il risultato è deludente: è evidente che nel capoluogo pochi amano andare al mercato il giorno di festa e poi, nel periodo estivo, si preferisce uscire dalla città e recarsi al mare o in montagna per la gita fuori porta. Molti ambulanti già stanno disertando il mercato di piazzale Europa preferendo lavorare in altri comuni.«Oggi abbiamo lavorato pochissimo – spiega un ambulante che vende abbigliamento – se continua così non vale nemmeno la pena alzarsi presto la mattina e montare i banchi».«Le domeniche, specie in estate, la città di Frosinone si svuota – aggiunge un altro venditore – meglio partecipare ad altri mercati in montagna o in luoghi più frequentati la domenica».LE LAMENTELE«Ho ricevuto – spiega il presidente della Confesercenti regionale Fiorino Tolassi – le lamentele degli ambulanti. Purtroppo questa scelta è stata determinata dai dispositivi di sicurezza messi in atto per contrastare l’epidemia. Ci siamo incontrati con l’assessore al Commercio, Antonio Scaccia ed il sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani per trovare una soluzione».Ci sono cambiamenti in vista?«Nelle prossime settimane – dichiara il rappresentante sindacale - non cambierà nulla, ma dal mese di luglio è possibile che si tornerà a fare un mercato unico il giovedì».Occorrerà aspettare ancora un po’ di giorni quindi sempre che l’epidemia di Covid-19 e il numero dei contagiati resti sui livelli bassi di questi giorni confermando il superamento della fase più pericolosa della pandemia.Chi invece da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria non è più rientrato al lavoro, sono le decine di ambulanti che ogni giovedì realizzavano il cosiddetto mercato “americano”, quello degli abiti usati in piazza Garibaldi, via Giordano Bruno sino al rione Giardino. In questo caso impossibile garantire il distanziamento sociale per via delle strade strette. Da quasi quattro mesi, sono fermi. Un disastro dal punto di vista economico.LA NOVITÀOra, però, si intravede anche per loro un possibile spiraglio: «Domani (oggi, ndr) – continua Tolassi – avremo una riunione in Comune. Forse già da questo giovedì il mercato americano tornerà ad essere svolto a Frosinone. Cambierà ubicazione almeno fino a quando la situazione non tornerà normale. Dal centro storico traslocherà nella parte bassa, alle spalle di via Aldo Moro. Il posto prescelto è il parcheggio posto dietro l’Oviesse».In questo caso è garantito anche il parcheggio entrando da via Vecce. Unico neo l’ascensore inclinato ancora fermo per manutenzione (dovrebbe riaprire il 13 luglio) che avrebbe consentito di raggiungere la nuova sede del mercato americano anche ai residenti del centro storico senza dover necessariamente usare l’auto.