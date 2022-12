Frosinone, il cast del film "Vicini di Casa" oggi incontra gli spettatori al "Fornaci Village"

Oggi giovedì 1 dicembre Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Valentina Lodovini, Vinicio Marchioni – protagonisti dell’ultimo film “Vicini di Casa” – insieme al regista Paolo Costella, saranno a Frosinone, presso il Fornaci Village, alle 20,30, per incontrare gli spettatori che potranno fare domande sul set, sul cinema, sulle emozioni, sulla storia legata a questo nuovissimo film.

La struttura cinematografica di Frosinone è stata scelta per la presentazione del film, e questo rappresenta un segnale di come la Ciociaria stia emergendo, a livello nazionale, per la qualità delle sale e dei servizi, ma anche per la capacità di attirare utenti nelle sale.