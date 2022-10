Lunedì 17 Ottobre 2022, 10:28

È un momento magico per il Frosinone Calcio. Non solo per il campionato di vertice della sua prima squadra, ma anche e soprattutto per lo straordinario inizio stagione del Frosinone Primavera 1, la vera sorpresa del panorama calcistico, considerando le prime due serie nazionali e le rispettive diramazioni giovanili. Ieri la prima sconfitta stagionale dei pari età della Juventus, guidati in panchina dall'ex stella bianconera Montero, ha consegnato nelle mani della formazione giovanile del Frosinone il primo storico primato nel campionato giovanile più importante a livello nazionale. La Juventus ha perso a Bologna con un netto 4-2 ed è stata scavalcata dai giallazzurri di Giorgio Gorgone. Chi si aspettava che questo pugno di giovanotti vestiti di giallazzurro, all'esordio nella massima categoria del calcio giovanile, dopo nove gare si sarebbe trovato al fianco e sopra le formazioni delle società più blasonate e ricche della penisola? Nessuno crediamo. Anche perché un buon cinquanta per cento di questa squadra è formata dagli stessi protagonisti che nella passata stagione hanno vinto i playoff della Primavera 2 che, va detto, sta alla Primavera 1 come la serie B sta alla serie A. Eppure loro sono cresciuti sotto il nume tutelare di Giorgio Gorgone, allenatore di grandissima bravura, ma che in questo mondo particolarmente difficile ha affidato la sua carriera alla crescita di questi ragazzi. E che dire dei vari Bracaglia, Selvini e compagni che, cresciuti in questa terra non solo calcisticamente, svegliandosi la mattina si ritrovano a guardare la classifica della loro squadra ed a vedersi davanti a nomi del calibro di Juventus, Roma, Napoli, Fiorentina, Atalanta, Milan, Inter. Insomma tutte le più grandi. Oggi però grande tra le grandi in questo mondo ovattato ma frizzante della Primavera c'è Frosinone. Non è poca cosa. Un fiore all'occhiello che dal presidente Stirpe in giù, tutti possono appuntarsi, godendosi il momento. La stagione della Primavera 1 è lunga e difficile e non c'è motivo di dubitare che le squadre delle blasonate società sopracitate prima o poi verranno fuori, mettendo sul tappeto verde la ridondanza delle loro rose piene zeppe di campioncini pescati in ogni parte del mondo. In Ciociaria le cose piacciono fatte in casa e con questa economia a chilometri zero o quasi, vogliono andare fino in fondo. L'obiettivo era e rimane quello della salvezza, non potrebbe essere altrimenti. Ma intanto si può godere del momento e coricandosi la sera fare qualche piccolo bellissimo sogno. Sabato a Cesena i ragazzini di Gorgone sono stati protagonisti dell'ennesima impresa, battendo il Cesena che pure nella passata stagione ha vinto il campionato di Primavera 1 e che oggi in classifica paga ai canarini ben 15 punti in nove gare. Anche questo dato fornisce un parametro per valutare la stagione dei leoncini giallazzurri. Ora anche la Primavera 1 è assurta agli onori della cronaca. Sarebbe bello allora poter avere, a caldo, le impressioni e le dichiarazioni dei diretti protagonisti, per trasmetterle ai tifosi, sempre più numerosi nel seguire le gesta dei ragazzi di Gorgone.