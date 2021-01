Tragedia a Serrone, cinquantenne trovata morta in casa. Ieri pomeriggio gli abitanti di Serrone sono stati scossi dalla morte di Katia Prili, una donna di 50 anni molto conosciuta nel piccolo centro montano, sempre sorridente e con un grande estro artistico. La madre aveva cercato inutilmente di mettersi in contatto con lei per tutto il pomeriggio. Erano stati allertati, quindi, anche gli altri familiari ma nessuno riusciva ad avere notizie. La donna avrebbe dovuto recarsi a casa di una signora che accudiva. E’ stato il fratello del compagno a trovare entrambi. Erano in casa di lui, nei pressi dell’ex stazione ferroviaria di Serrone.

Purtroppo quando l’uomo è entrato per Katia non c’era già più niente da fare. L’ipotesi del decesso pare sia da ricercare in un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento dell’abitazione. I due potrebbero aver respirato monossido di carbonio. Sul posto sono giunti il medico legale e i carabinieri di Piglio che hanno avviato le indagini per stabilire la dinamica della tragedia che ha portato alla morte di Katia Prili. Non passava inosservata Katia. La sua abilità con la pittura innanzitutto, l’allegria, il sorriso. Immancabile la sua presenza nei vari mercatini della zona dove vendeva gli oggetti che realizzava con le sue mani.

Il compagno è in ospedale. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Ultimo aggiornamento: 23:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA