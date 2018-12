© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Fiamme Gialle. Storia del Battaglione Sora e del Palazzo Studi”. Questo il titolo del libro presentato oggi all’Istituto Comprensivo I di Sora, alla presenza del Prefetto della provincia di Frosinone, Ignazio Portelli, edito dal Museo Storico della Guardia di Finanza.L’opera è frutto di una ricerca storica condotta dagli autori: il Maggiore delle fiamme gialle Diego Morelli e lo storico Rodolfo Damiani.Il libro ha l'obiettivo di far conoscere l’importante opera svolta dal disciolto Battaglione Allievi Finanzieri di Sora, per quanto essa sia stata di breve durata, agli inizi degli anni ’50 del secolo scorso, così come aspetti non meno importanti dal punto di vista artistico e architettonico concernenti l’edificio che ospitò, come caserma, il medesimo Battaglione.Al fine di dare indelebile testimonianza alle nuove generazioni, è stata apposta una targa commemorativa all’ingresso dell’Istituto Comprensivo I di Sora, già sede del Battaglione Sora, a ricordo di tutte le Fiamme Gialle che con professionalità, sacrificio, dedizione e spirito di Corpo, hanno reso lustro alla Guardia di Finanza, alla città di Sora ed all’Italia.Una rappresentanza di alunni dell’Istituto Comprensivo I di Sora ha intonato l’Inno di Mameli. Alla realizzazione del libro e dell’evento ha contribuito il Museo Storico della Guardia di Finanza, rappresentato nell’occasione dal direttore, Magg. Gerardo Severino, che ha illustrato l’importante lavoro di studio, ricerca e raccolta dei materiali svolto dal Museo per documentare le origini e le tradizioni del Corpo della Guardia di Finanza.