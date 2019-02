© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come a livello nazionale,anche nella Provincia di Frosinone la Guardia di Finanza ha riorganizzato il suo assetto territoriale attraverso una riforma finalizzataa garantire un più diffusa presenza delle Fiamme Gialle sul territorio nello svolgimento della sua mission di polizia economico-finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle Regioni, degli Enti locali e dell’Unione Europea.Tra le tante le novità introdotte,particolare importanza riveste l’elevazione di rango della Compagnia di Frosinone, attualmente Comandata da un Capitano, trasformata in Gruppo al cui comando è stato previsto un ufficiale di grado superiore (Maggiore o Tenente Colonnello), con loscopo di garantire un più elevato livello di affidamento delle unità operative a militari con maggiore e qualificata competenza.Il Gruppo di Frosinonehaalle dirette dipendenze la Tenenza di Fiuggi e la ex Brigata di Anagni,ora elevata a rango di Tenenza. Anche la Brigata di Arce,elevata a rango di Tenenza, passa sotto la diretta dipendenza del Gruppo di Cassino, dal quale continua a dipendere la Tenenza di Sora.Tutte le nuove Tenenza sono state affidate al comandodiLuogotenenti in possesso di elevata esperienza di servizio.In sostanza,con la citata riforma la competenza sull’intera Provincia è stata suddivisa tra il Gruppo di Frosinone per la parte di territorio a nord dal capoluogo fino ai primi Comuni della Provincia di Roma, e il Gruppo di Cassino per la rimanente partea sud del Capoluogo, con lo scopo di razionalizzare maggiormente l’impiego delle Fiamme Gialle sul territorio ciociaro.Tutti i Reparti continuano ad operare in stretta collaborazione con il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Frosinone, Reparto specializzato nelleinvestigazionipiùcomplesse e nelle attività di verifica e controllonei confronti dei contribuenti di maggiore dimensione economica presenti nella Provincia.Al vertice della nuova struttura organizzativa permane il Comandante Provinciale,a cui spettano compiti di indirizzo e coordinamento operativo, gestione del personale e massima attenzione degli aspetti logistici, nonché la cura dei rapporti con le Autorità e le Istituzioni provinciali.Principali interlocutoridelComandante Provincialesono i Comandanti dei Gruppi di Frosinone e Cassino,nonché il Comandante del Nucleo di Polizia EconomicoFinanziaria. Ciò allo scopo di rendere più efficace ed efficiente il dispositivo Provinciale di contrasto all’illegalità, snellire la catena di comando, velocizzare la diramazione delle direttive ed interloquirecon Ufficiali superiori in possesso di elevata professionalità ed esperienza operativa.Insostanza,una riforma volta ad adeguare i presidi sul territorio per garantire le sempre crescenti esigenze di vigilanza e intervento della Guardia di Finanza, dettate dalle attuali contingenze socio-economiche