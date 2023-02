Sabato 4 Febbraio 2023, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 08:01



Caccia ai tre punti ed alla cinquina di vittorie consecutive per il Frosinone che oggi è atteso dalla impegnativa trasferta sul terreno del Sinigaglia di Como per affrontare (inizio ore 16:15) la locale formazione allenata dall'ex allenatore della seconda promozione in A, Moreno Longo. Il Como arriva a questa sfida col morale alto per la vittoria esterna ottenuta a Brescia che ha proiettato la squadra lombarda al 13mo posto in classifica a quota 26 punti, posizione comunque pericolante, ad appena +2 dalla zona playout.

Il Frosinone scenderà in riva al lago con l'oramai abituale dose di problemi legati alle indisponibilità. È stata confermata l'assenza di Boloca, alle prese dal 12 gennaio con un affaticamento muscolare al polpaccio. «È sulla via del recupero e mi auguro presto di poterlo reintegrare» ha spiegato ieri Grosso. A quella del centrocampista si è aggiunto all'ultimo momento il forfait di Ravanelli, anche lui alle prese con un affaticamento. In difesa pertanto si giocheranno il posto del secondo centrale Szyminski e Kalaj, favorito al momento, mentre per il centrocampo, aggregato a tutti gli effetti anche Ben Kone si attende il suo ritorno in campo, probabilmente non subito dal primo minuto. In attacco ballottaggio tra Borrelli e Moro.

Chiunque scenda in campo ci sarà da superare le insidie di un coriaceo Como: «Insidie sono grandi e le conosciamo. Ci siamo preparati per affrontarle, per affrontare un avversario di qualità che viene da ottime prestazioni ed è questa la differenza rispetto al Como che abbiamo affrontato all'andata. Loro non hanno iniziato bene, poi hanno ripreso un percorso differente ed è una squadra oggi che sicuramente ha qualità e caratteristiche per pretendere una posizione di classifica diversa che in questo momento non ha e che avrà tutta l'intenzione di conquistare. Noi invece vogliamo mantenere la nostra posizione cercando di fare una grandissima gara».

Il Como nelle ultime undici partite ha subito solo due sconfitte, in trasferta a Cagliari e, cosa ancora più importante nell'economia del campionato giallazzurro, in casa contro la Reggina. E è una squadra diversa da quella che con Giacomo Gattuso in panchina hanno affrontato i canarini all'andata. Come tutte le squadre di Longo, l'idea di gioco partirà dalla solidità difensiva che i giallazzurri dovranno in tutti i modi cercare di scardinare, ma ha anche una buona coppia di terminali offensivi. «Ha una batteria di attaccanti molto interessante conferma l'allenatore canarino -, ha giocatori di caratura internazionale e nazionale. Una squadra che nei singoli è pressoché inutile andare ad elencare. Conoscendo le insidie abbiamo l'intenzione di fare una partita vera, sappiamo che molto probabilmente ci verranno ad aggredire forte. Dovremo essere presenti a ribattere colpo su colpo».

Che giudizio da sui nuovi acquisti Bidaoui e Gelli? «Sono ragazzi che conosco bene. Bidaoui ha disputato tante gare in serie B e le sue caratteristiche sono molto chiare. Gelli - prosegue Grosso -, lo avevamo seguito anche lo scorso anno, è un ragazzo che sa giocare al calcio. Mi auguro comunque di rimettere entrambi al meglio della condizione perché hanno le qualità per poter essere utili insieme ai loro compagni».