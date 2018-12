© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna il servizio civile in Provincia: al via il periodo formativo per i ragazzi.Saranno 38 quelli impegnati nei quattro progetti che riguardano l’ente di Palazzo Gramsci: “Documentazione locale e nuove tecnologie”, attraverso il partenariato con la biblioteca provinciale e altre biblioteche del territorio, per la conservazione e la fruizione del patrimonio archivistico e librario; “Tutela e protezione del territorio ciociaro”, in partenariato con il Comitato provinciale di protezione civile, in particolare per la prevenzione incendi, attraverso lo studio del territorio; “Giovani imprenditori cercasi”, in partenariato con il Bic Lazio, per il sostegno ai giovani nell’avviare un’attività di autoimprenditoralità; il progetto “Valle del Sacco: sperimentazione e speranza per un cielo blu”, finalizzato a fornire alle istituzioni e ai cittadini un monitoraggio dell’ambiente della Valle del Sacco per la tutela della salute degli individui e dell’ambiente abbinato ad un programma di formazione e divulgazione del problema.Oggi i ragazzi hanno iniziato il periodo di formazione e hanno ricevuto il saluto di benvenuto del presidente Antonio Pompeo. Lo comunica, in una nota, la Provincia.