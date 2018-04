Frosinone/Giovane trovato impiccato ad un albero, è giallo

Tragedia questa mattina in una abitazione nei pressi del Park Club a Tecchiena di Alatri dove un giovane di 31 anni è stato trovato impiccato ad un albero. A fare l'amara scoperta i familiari che intorno alle quattro, non vendendolo rincasare erano andati a cercarlo. Dalle prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri intervenuti sul posto sembra che il ragazzo, un meccanico con la passione per i cavalli (vicino la sua a casa aveva realizzato un vero e proprio maneggio) sovente nel cuore della notte faceva il suo giro di perlustrazione per accertarsi che tutto fosse a posto. Così aveva fatto anche la scorsa notte. Quello che è realmente accaduto poi non è ancora dato sapere. Di certo c'è un messaggio lasciato a metà che il trentunenne stava scrivendo alla fidanzata. I carabinieri del comando provinciale unitamente ai colleghi di Alatri hnno avviato le opportune indagini proprio per accertare che si tratti veramente di suicidio

Mercoledì 25 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:17



