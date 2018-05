di Vincenzo Caramadre

Giallo di Arce: Ris ancora a caccia di microtracce che potrebbe rappresentare la svolta alle indagini sulla morte di Serena Mollicone.

Agli inizi della settimana prossima, dinanzi al pubblico ministero Beatrice Siravo, verrà conferito nuovo incarico per un importante accertamento tecnico non ripetibile.

Obiettivo? Individuare tracce ematiche ed eventualmente isolare dna da una frammento di vernice trovato sul nastro adesivo utilizzato nel 2001 per immobilizzare il corpo della studentessa. Un accertamento di alta professionalità che, se confermato, potrebbe portate a una nuova svolta per dare un nome all’assassino di Serena.

Anche perché l’incarico potrebbe essere anche al fine di comparare le centinaia di dna già in possesso degli investigatori con l’eventuale nuova traccia isolata.

Un accertamento tecnico che fa il paio, con tutta evidenza, con quello eseguito una quindicina di giorni fa all’interno della caserma di Arce, dove i carabinieri del colonnello Fabio Cagnazzo, assieme ai colleghi del Ris di Roma, hanno passato al setaccio gli alloggi e alcune pertinenze per isolare, ed eventualmente.

Indagini che, ancora una volta, dopo 17 anni ruotano attorno alla caserma dei carabinieri, dove si sospetta, Serena sia entrata nella tarda mattinata del primo giugno 2001 per poi fatta uscire cadavere dopo aver urtato con violenza contro una porta di legno.

Un urto, che, stando alle indiscrezioni trapelate a seguito della consulenza della professoressa Cristina Cattaneo, sarebbe compatibile con la frattura cranica riscontrata sulla testa di Serena. Ma gli investigatori dell’Arma non seguono solo la pista di chi, imbavagliando Serena dopo l’urto che la stordì, ne provocò la morte, anche chi collaborò all’occultamente perché Serena, come noto, fu ritrovata due giorni dopo la scomparsa in località Fontecupa, ora ribattezzata Fonte Serena, ad Anitrella.

