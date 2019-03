© RIPRODUZIONE RISERVATA

Frosinone, termini prorogati per il contributo gas.L'amministrazione Ottaviani ha prolungato i termini per accedere al Fondo di solidarietà consumi gas, l’iniziativa nuovamente intrapresa dal Comune per andare incontro alle esigenze delle famiglie in difficoltà economica. I termini di presentazione delle istanze, inizialmente fissati all'otto marzo, sono stati infatti spostati al 18 marzo al fine di consentire la più ampia partecipazione al beneficio.Il Comune, nel realizzare il Fondo, ha integrato gli ordinari strumenti di welfare, già attivi sul territorio, con la misura di sostegno al reddito rivolta a tutti quei nuclei familiari con un indicatore Isee non superiore ai 15.000 euro e che, in particolare, siano caratterizzati dalla presenza di minori, anziani o da situazioni di disagio economico derivante dalla perdita del lavoro da parte del principale percettore di reddito del nucleo familiare. Lo ha comunicato il Comune in una nota.