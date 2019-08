© RIPRODUZIONE RISERVATA

In countdown è agli sgoccioli, manca sempre meno al GallinaRock 2019. Dal 7 agosto tre imperdibili serate al parco San Leonardo di Gallinaro, nel cuore della Val di Comino. Un’edizione davvero unica. Ad iniziare dai circa 100 musicisti che prenderanno parte all’evento, di cui 20 band in gara nel contest, poi gli ospiti, i big, i 12 artisti dell’area creativa. Poi la felice scelta di un GallinaRock, tra i primi eventi in Italia, climate positive. Riducendo drasticamente il proprio impatto ambientale, nella direzione di un evento plastic free.Al via il 7 di agosto con le band in gara Am Bros One da Avellino, Delio Lambiase da Salerno, Ecpfs da Foggia, Farmeo da Cassino, Granato da Roma, Lift dall’Umbria e Toscana, Pocaroba da Gennazzano, Romina da Milano-Roma-Napoli. A loro seguirà Marco De Vincentiis, finalista del programma The Voices of Italy, anche lui tra coloro a cui il festival nel passato ha portato fortuna, che lascerà il testimone al concerto di un’autentica leggenda della musica italiana: Nada.L’8 agosto interamente dedicato alle band del contest, in gara Arance Nere da Scauri, A Rebours da Foggia, DeViolist da Cassino, PasKuale IanNone da Salerno, Lùcafall da Rimini, Me.Go da Roma, il campano Luca Ruzza, Mistress’ Leaf da Roma, Occulta Sententia da Cassino, Sinedie da Roma, Squarcio dalla nostra Provincia, The Rave da Roma. Il 9 agosto il gran finale con i Modena City Ramblers. La band emiliana che quest’anno ha prodotto l’omaggio al ventennale dello storico album acustico “Raccolti”.Cornice d’eccezione dei live musicali sarà il GallinArtRock. Si potrà assistere a mostre, estemporanee, performance e per la prima volta anche a laboratori creativi, con Luca Antonelli, Mauro De Simone Rea, Giuseppina Diamanti, Francesca Eva Fardelli, Fabiana Fioretti, Fdncoolab, Paolo Fiorini, Rocco Lancia, Giulia Loreti, Isabella Minù, Valeria Selvini, Juanni Wang.