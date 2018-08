A Gallinaro, suggestivo paese della Val di Comino, domani è il giorno della festa del vino. Dalle 19 si svolgerà la "Sagra del Cabernet e dei vini locali", che da anni richiama in paese migliaia di persone provenienti non solo dalla provincia di Frosinone.

Per l'occasione apriranno al pubblico numerose cantine, dislocate lungo le anguste stradine del paese, nelle quali sarà possibile assaggiare rossi e bianchi di qualità. I visitatori, che anche quest'anno sono attesi piuttosto numerosi, potranno anche degustare i prodotti tipici locale grazie agli stand allestiti in varie zone del centro. Fino a tarda sera, i vicoli saranno animati anche dalla musica.

