Non si arresta l’ondata di furti nel Cassinate. Negli ultimi giorni ci sono stati due colpi a Pontecorvo ai danni degli uffici Cotral e della società Mondonuovo: sull’accaduto indagano i carabinieri. Il furto più importate, con devastazione, lo ha subito la nota società Mondonuovo che opera nell’energia rinnovabile e gestisce l’impianto a biomasse di via Le Cese a Pontecorvo.

Il furto nella sede c’è stato nella nottata di lunedì quando i ladri, forzando una finestra sul retro della struttura, sono entrati ed hanno agito indisturbati. Hanno distrutto mobili, rovistato negli armadi e soprattutto smurato ben due casseforti. A quanto pare sono riusciti ad eludere un sofisticato sistema di sicurezza. Molti i danni che ha subito la Mondonuovo perché i malviventi hanno lanciato per le scale le casseforti distruggendo marmi di pregio. Le grosse cassette di sicurezza, utilizzando un frullino e martelli, sono state aperte sul posto e sono stati portati via contanti per oltre 2mila euro. Dagli uffici sono stati sottratti, inoltre, cellulari e diversi computer. Il bottino si aggira sui diecimila euro.

Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:15



