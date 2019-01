In quattro sono finiti nei guai a Frosinone con l’accusa di furto aggravato in concorso. Si tratta di quattro cittadini del Gambia rispettivamente di 27, 23, 22 e 21 anni.

I fatti risalgono a venerdì pomeriggio, quando i poliziotti sono intervenuti nella parte bassa del capoluogo in seguito a una segnalazione giunta sulla linea di emergenza 113 della Questura. I quattro sono stati intercettati poco distanti dall'attività commerciale dove, poco prima, era stato messo a segno il furto. Gli agenti hanno rinvenuto gli articoli rubati.