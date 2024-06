Frosinone, maxi furto in un'azienda: sei auto a fuoco e chiodi sparsi per strada per rubare pallet di iPhone e computer

Sono sei le auto incendiate per sbarrare le tre strade di accesso alle forze dell'ordine intervenute dopo il maxi colpo notturno nella sede della S.G. Logistics, società di logistica e spedizioni lungo la via Morolense a Patrica al confine con Frosinone. Le auto sono state prese dal parcheggio aziendale, messe una di fronte all'altra a chiudere l'intera carreggiata e poi bruciate. È stato fatto sulla Morolense, sulla Tomacella e sui Dossi di Patrica. Intorno sono state disseminate migliaia di chiodi artigianali a quattro punte per forare le gomme ai mezzi delle forze dell'ordine.

Il bottino è ancora in fase di quantificazione: da una prima stima si parla di centinaia di migliaia d'euro, infatti sono stati portati via interi pallet di iPhone d'ultima generazione e computer portatili, che la banda ha caricato su più di un furgone preso sul posto, facendo poi perdere le proprie tracce Il colpo è stato messo a segno intorno alle 4 da un gruppo organizzato in maniera militare.

I carabinieri hanno chiesto di poter esaminare le immagini delle telecamere di sorveglianza per individuare elementi utili per ricostruire nei dettagli il colpo e risalire agli autori.