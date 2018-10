© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mercoledì pomeriggio erano stati arrestati perché ritenuti responsabili di un tentativo di furto ai danni di uno studio fotografico di Aquino, ora per loro l'accusa si fa più pesante perché gli viene contestato anche un furto consumato, poco prima, a un centro scommesse di Pontecorvo, dove sono state rubate monete per 100 euro. Si tratta dei duecampani di 61 anni residenti tra Napoli e Afragola finiti nella rete dei Carabinieri della compagnia di Pontecorvo.I due stamattina all'esito della convalida, presso il Tribunale di Cassino (nella foto) , per i fatti di Aquino sono stati rimessi in libertà con il divieto di ritorno in paese. Poco dopo, però, sono stati denunciati a piede libero anche per il furto di Pontecorvo.Ma non solo attività contro furti ai danni dei commercianti. I carabinieri del comando provinciale in questi giorni hanno intensificato anche controlli contro la spendita di banconote false. In questo contesto a Ceccano è stato denunciato un 44enne di origine campana ma residente ad Aprilia. L'uomo, già noto ai Carabinieri di Frosinone, ieri pomeriggio presso un alimentari di Ceccano ha pagato la spesa con 50 euro false.Immediata è stata la segnalazione ai carabinieri, poco dopo lo hanno intercettato bloccato e denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Frosinone.Ad acuto, invece, i carabinieri hanno multato un 76enne del posto che è stato ritenuto responsabile di aver gettato rifiuti illecitamente. Per lui la sanzione è stata di 600 euro.