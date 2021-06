Frosinone, fuochi d'artificio illegali per festeggiare detenuto davanti al carcere: due denunciati

Dalla Campania al carcere di Frosinone con una batteria di fuochi pirotecnici illegali per festeggiate, dall'esterno, il compleanno di un detenuto. Protagonisti sono un uomo e una donna di 47 e 43 anni, insieme a due minorenni, tutti campani, fermati dagli agenti della polizia per controllo in prossimità del carcere di Frosinone.

Il nervosismo degli adulti ha consigliato agli agenti di perquisire l'auto rinvenendo nel bagagliaio dell'auto una scatola di cartone contenente 25 chili di artifizi pirotecnici esplodenti e tre batterie di tubi, tutti collegati illecitamente ed in modo pericoloso ad un'unica miccia di innesco, amplificando così la potenza esplosiva e mettendo a repentaglio l'incolumità pubblica.

I due hanno riferito ai poliziotti di trasportare il materiale esplodente e di essere arrivati nelle vicinanze

della casa circondariale per manifestare la loro presenza in occasione del compleanno di un detenuto, padre dei due

minori. Portati in Questura, i due sono stati denunciati e i minori sono stati riaffidati alla madre.