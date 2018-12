© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un forum sui fondi strutturali europei. È quello in programma domani, lunedì 3 novembre, dalle 15 alle 19 nel salone dell’amministrazione provinciale, a Frosinone. A organizzarlo è stata la Ciu, la confederazione italiana di unione delle professioni intellettuali. Ad aprire i lavori sarà Laura Aramini, segretario provinciale della Ciu. Poi seguiranno gli interventi del presidente della Provincia, Antonio Pompeo, del presidente dell’Ordine degli architetti di Frosinone (il forum è accreditato dal Consiglio nazionale degli architetti per la formazione professionale continua), Paolo Vecchio, del presidente dell’Asi, Francesco De Angelis, del responsabile delle relazioni con le istituzioni di AssoEuro, Marco Bartorelli. Dopo i loro saluti, sarà la volta dei relatori: Mario Gay, esperto di fondi europei, Alberto Bonifazi (consulenza aziendale e fondi europei: opportunità per i professionisti e le imprese), Giovanna Nardone (Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali). Presiederà l’incontro Tommaso Di Fazio, presidente della Ciu.