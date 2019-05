Oggi al Comune di Fiuggi la firma del protocollo d’intesa per la realizzazione del «Progetto Latium Terrae Benedicti». All’iniziativa, partita dal Comune che ne è capofila, hanno aderito finora 19 municipalità: Acuto, Alatri, Anagni, Collepardo, Ferentino, Filettino, Fumone, Guarcino, Morolo, Paliano, Piglio, Serrone, Trevi nel Lazio, Torre Cajetani e Vico nel Lazio in provincia di Frosinone e Arcinazzo Romano, Jenne, Olevano Romano, Subiaco in provincia di Roma. Il sodalizio, che si avvale di un pool di architetti progettisti riuniti nel “Laboratorio Fiuggi” che ha curato le linee generali del progetto, ha come obiettivo principale il rilancio della destinazione turistica del Nord Ciociaria in un’ottica di reciproca collaborazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA