Ancora una rissa a Fiuggi nella centralissima piazza Spada. Due quarantenni, un cittadino rumeno e una donna italiana, sono stati denunciati dalla polizia con l’accusa di rissa aggravata. A loro gli agenti sono risaliti al termine di una minuziosa attività investigativa. Ora s’indaga per cercare di individuare chi si è allontanato dopo la zuffa facendo perdere le proprie tracce. In base alla ricostruzione, i due, insieme con altre tre persone al momento ignote – sono in corso indagini per identificarle -, sono rimasti coinvolti in una rissa nata per futili motivi. All’arrivo degli agenti del commissariato della città termale, il quarantenne era disteso a terra dolorante per i colpi ricevuti, in compagnia della donna, mentre gli altri nel frattempo si erano dileguati.

Venerd├Č 20 Luglio 2018



