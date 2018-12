© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Grand Hotel Palazzo della Fonte di Fiuggi rimane aperto. Ieri è stato di nuovo scampato il pericolo della chiusura dello storico complesso alberghiero a 5 stelle che ha contribuito a scrivere la storia di Fiuggi.Il custode della procedura esecutiva immobiliare, avviata dal tribunale, si è fermato davanti al cancello della sontuosa struttura dove un centinaio di dipendenti, tra fissi e stagionali, erano riuniti in un sit-in pacifico contro la chiusura. Erano presenti anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale, di FederAlberghi e gli avvocati delle parti coinvolte nella procedura.L’accesso per la restituzione del bene, di fatto, non è avvenuto in quanto il custode ha preso atto della situazione, alla luce anche delle istanze presentate dinanzi al tribunale di Frosinone dalla società che gestisce il Palazzo della Fonte per conto dei proprietari. L’obiettivo è garantire la continuità aziendale fino all’esito della procedura. Si resta, dunque, con il fiato sospeso, almeno fino a febbraio quando il giudice dovrà pronunciarsi sulle richieste.An. Mag.