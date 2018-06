Ben 216 evasori totali e sequestri per 38 milioni di euro. Ma anche lotta al riciclaggio, agli illeciti nella spesa pubblica e al lavoro nero.

Ieri mattina al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone si è celebrato il 244esimo anniversario della fondazione del Corpo. Un momento di festa e rinnovo dei valori che legano i militari, ma anche e soprattutto per tirare le somme dell’attività svolta in Ciociara nell’ultimo anno e mezzo. Punto focale dell’impegno delle Fiamme gialle rimane la lotta all’evasione è alle frodi fiscali. Sotto la lente dei finanzieri diretti dal colonnello Luigi Carbone sono finiti molti soggetti che pur non avendo redditi sono risultati avere un tenore di vita alto. Ben 878 sono stati gli interventi a contrasto dell’evasione fiscale: 300 i denunciati per false fatture, dichiarazioni fraudolente e occultamento delle scritture contabili. Oltre 200 i milioni di sequestri tra quelli eseguiti e richiesti.

Gli evasori totali individuati sono stati 216 per un totale di imposta sul valore aggiunto (Iva) non versato per 91 milioni di euro.

Sabato 23 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:28



© RIPRODUZIONE RISERVATA