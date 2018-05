Si è tenuta questa mattina nell’aula consiliare del comune di Frosinone la presentazione della seconda edizione di "FioriAmo il centro", iniziativa promossa dall’assessorato al Centro storico e inserita nell'ambito del piano di gestione "Frosinone alta", progetto ideato dall’amministrazione Ottaviani nato con lo scopo di riqualificare la parte alta della città, rilanciandone, nello stesso tempo, il tessuto economico, sociale e culturale.



«"FioriAmo il Centro" si propone di promuovere la cultura del verde intesa come decoro, valorizzando, nel contempo, il nostro centro storico», ha spiegato l’assessore Rossella Testa. «Il concorso è rivolto ai residenti e agli esercenti del centro storico, che potranno allestire l’esterno dell’abitazione o della propria attività nel periodo compreso tra il 1° e il 10 giugno. Per iscriversi è possibile utilizzare l’apposita brochure in distribuzione, reperibile anche negli uffici dell’assessorato o in download dal sito istituzionale del Comune», si legge in una nota dell'ente, in cui si aggiunge: «Una commissione esterna, i cui nomi verranno resi noti al momento della premiazione, procederà alla verifica degli spazi allestiti (riconoscibili tramite apposito contrassegno) dall'11 al 15 giugno. Questi i premi: al primo classificato andranno 500 euro; al secondo 300, al terzo 200».

«L'esposizione floreale a mezzo vasi o contenitori similari deve essere pari ad almeno 3 metri, da sviluppare in altezza o in lunghezza, mentre saranno valutate positivamente, ai fini del punteggio, le eventuali dimensioni superiori delle composizioni. Gli allestimenti floreali di balconi, finestre, giardini, vicoli o attività commerciali e strade, a tema libero, potranno essere realizzati anche tramite sponsorizzazioni (da parte di vivai, fioristi...) e potranno essere mantenuti anche oltre la scadenza del concorso e, precisamente, fino alla fine di settembre», ha spiegato l'assessore, che ha anticipato che piazza VI Dicembre ospiterà, domenica 13 maggio, la mostra statica di Ferrari a cura della scuderia Ferrari club di Fiuggi.

Marted├Č 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:17



© RIPRODUZIONE RISERVATA