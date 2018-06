Il colonnello Alessandro Gallozzi è il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone. Subentra al colonnello Luigi Carbone, che andrà in Puglia a ricoprire lo stesso ruolo a Lecce.

Il passaggio di consegne si è svolto stamattina alla presenza del comandante regionale Lazio, il generale Bruno Buratti.

Il colonnello Alessandro Gallozzi ha ricoperto prestigiosi incarichi in reparti operativi del Corpo in diverse città, dove ha svolto rilevanti indagini di polizia economico-finanziaria e di polizia giudiziaria per il contrasto all'evasione fiscale nazionale e internazionale, alle frodi nel settore della spesa pubblica, al riciclaggio e alla criminalità organizzata.

Gioved├Č 28 Giugno 2018



