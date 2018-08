di Vincenzo Caramadre

E' arrivato in ospedale a Cassino, ma per lui non c'era più nulla da fare: la profonda ferita alla schiena non gli ha lasciato scampo.

Si tratta di un uomo di 56 anni di Esperia che, in mattinata, stava lavorando in una villetta in via Mandracotogna, nella parte alta di Piedimonte e con ogni probabilità è rimasto vittima di una caduta.

Sul posto il magistrato di turno, il dottor Emanuele De Franco, i carabinieri di Cassino e i colleghi del reparto operativo del comando provinciale, per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.

Sabato 4 Agosto 2018



