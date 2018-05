Notte di paura tra mercoledì e giovedì a Ferentino dove in periferia, in località Cartiera, i residenti hanno affermato di aver udito quattro colpi di fucile a distanza di pochi minuti. Colpi sparati in aria, non si esclude a scopo intimidatorio, probabilmente per mettere in fuga i ladri che poco prima avevano colpito in una abitazione della zona. Tutto sarebbe accaduto tra le 3 e le 3.20 della notte tra mercoledì e giovedì. Ignoti, dopo aver forzato il portone d’ingresso, sono entrati in un’abitazione mentre i residenti dormivano. Hanno rovistato tra i cassetti portando via poco, qualche decina di euro e qualche monile d’oro. Il proprietario avrebbe udito qualche rumore e, sceso al piano terra, si sarebbe accorto del furto dando l’allarme ai carabinieri. Una volta che i militari sono giunti sul luogo per i rilievi, i residenti avrebbero udito i quattro colpi di fucile sparti due alla volta a distanza di pochi minuti. Chi e perché abbia sparato i colpi in aria è un mistero. L’ipotesi più probabile è che lo abbia fatto alla vista dei presunti ladri. S’indaga.

