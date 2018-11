Ultimo aggiornamento: 00:15

Due incidenti, a distanza di poche ore l'uno dall'altro, si sono verificati nella giornata di oggi nel centro di Ferentino. Bilancio cinque feriti e traffico in tilt. Il primo nella tarda mattinata ha visto l'investimento di due sorelle di circa 70anni lungo viale Marconi la strada che dal Vascello porta a piazza Matteotti. Per cause al vaglio di carabinieri e vigili urbani un'auto guidata da un giovane del posto che viaggiava verso la piazza in quanto il senso di marcia è a senso unico non si sarebbe avveduto della presenza delle due sorelle che attraversavano la strada. Le donne sono state investite e sono cadute a terra. Il giovane alla guida di una piccola utilitaria si è fermato a prestare soccorso. Le donne che hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari non sono gravi. Traffico in tilt.Il secondo incidente piu' serio in serata in località Sant'Agata, la zona piu' trafficata della città. Qui c'è stato un frontale che ha poi visto coinvolta anche una terza vettura. In pratica secondo una prima ricostruzione della polizia stradale intorno alle 22 a scontrarsi sono state una Merceds condotta da un giovane del posto che viaggiava da via Casilina verso il centro cittadino e una Volkswagen condotta da un 50enne del posto. Impatto violento con le due auto ridotte ad ammassi di lamiera. La Merceds ha finito la propria corsa contro un piccolo marciapiede. Una terza vettura, una Ford che viaggiava dal centro verso la Casilina, si è scontrata a sua volta con la Volkswagen che la precedeva. Subito gli automobilisti di passaggio hanno dato l'allarme. Sul posto ambulanze, polizia stradale e soccorso stradale di Cristian Pro. Il traffico è andato subito in tilt con lunghe code che si sono formate nella centralissima Sant'Agata in entrambe le direzioni. Tre i feriti, occupanti delle auto. Sono stati curati in loco e portati in ospedale. Il piu' grave il 50enne. Anche il giovane alla guida della Mercedes in ospedale con ferite serie. La viabilità è tornata alla normalità solo dopo diverse ore. Non è la prima volta volta che a Sant'Agata avvengono incidenti anche molto gravi.I residenti chiedono maggiore sicurezza.