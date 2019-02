Si chiude con cinque archiviazione il procedimento sull’ incendio che nel dicembre del 2016 distrusse l’ Area Disco, lo storico locale di Ferentino situato sulla Casilina. Nel mirino della Squadra Mobile erano finiti due ciociari e tre albanesi: l’ipotesi era che si fosse trattato di un rogo su commissione, di un deejay, per dirottare clienti su un altro locale. A carico degli indagati non sono stati trovati elementi sufficienti per avviare un processo, per cui la Procura ha richiesto l’archiviazione e il gup ha accolto. © RIPRODUZIONE RISERVATA