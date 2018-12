Un vasto incendio probabilmente di natura dolosa sta interessando da ore un capannone dismesso sull'asse attrezzato, a Ferentino. Si tratta dell'ex Sta, azienda ferma dal 1994 che lavorava tessuti e utilizzava in modo particolare materiali in legno, plastica. L'allarme è stato dato ai vigili del fuoco da automobilisti di passaggio.

Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri di Ferentino guidati dal maresciallo Raffaele Alborino. Si indaga sulle origini dell'incendio che con ogni probabilità è doloso. L'area è stata transennata. Le fiamme sono ancora visibili sia dall'autostrada Roma-Napoli in direzione sud sia da tutta la Valle del Sacco. Sul posto varie associazioni ambientaliste che denunciano l'ennessimo attentato ambientale nella zona. © RIPRODUZIONE RISERVATA