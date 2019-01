© RIPRODUZIONE RISERVATA

Furto nella notte tra lunedì e martedì nel punto ristoro della Città dello Sport in via Casilina a Ferentino. Struttura utilizzata sia dal Ferentino calcio che dal Frosinone Calcio che, oltre agli allenamenti della prima squadra e del settore giovanile, vi disputa anche le partite casalinghe dei ragazzi.Il punto ristoro si trova nella parte sottostante la tribuna centrale coperta, nel campo centrale di calcio a 11. Secondo la ricostruzione del Ferentino calcio, intestatario dei locali, i soliti ignoti, in piena notte, dopo aver scavalcato la rete di recinzione nel retro dell’impianto hanno sfondato la porta d’ingresso. Hanno preso di mira le tre macchinette per caffè, snack e bevande, completamente distrutte. Per aprirle hanno rotto una delle panchine in legno presenti. I ladri, sicuramente non professionisti, sono riusciti a rompere e ad aprire solo la macchinetta del caffè, da cui hanno asportato il denaro, alcune decine di euro. Le altre due hanno resistito all’urto e sono state solo danneggiate. I danni ammontano a circa 2.000 euro. Indagano i carabinieri.