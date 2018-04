Tentano un furto in un’attività commerciale di Ferentino, ma, sorpresi dai carabinieri, desistono e si danno alla fuga. È accaduto l’altra notte in via Casilina. I militari hanno rinvenuto arnesi da scasso e un televisore che era stato trafugato dall’esercizio pubblico. Ora sono in corso le indagini per individuare chi è entrato in azione approfittando del buio. Una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Anagni è arrivata sul posto dopo che alla centrale operativa era stato segnalato un furto. In base alla ricostruzione, in quei frangenti alcuni individui erano all’esterno dell’attività commerciale e stavano cercando di forzare la porta di accesso ai locali della cucina. Alla vista dei militari, però, si sono allontanati con un’auto scura di grossa cilindrata, riuscendo a dileguarsi malgrado le ricerche effettuate con l’ausilio dei militari della stazione di Paliano e del Norm della Compagnia.

Venerdì 13 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:53



