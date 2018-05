di Emiliano Papillo

Il Ferentino calcio del presidente Antonio Ciuffarella rullo compressore del campionato di Prima categoria girone H supera anche la Virtus Tecchiena per 3-1 e festeggia il ritorno in Promozione dopo 26 anni. Numeri impressionanti per gli amaranto di mister Francesco Pippnburg che in 27 partite hanno totalizzato 79 punti frutto di 26 vittorie e un solo pareggio. Ben 98 le reti realizzate e solo 6 subite. Battuti tutti i record. Ora l'obiettivo ad una sola giornata dal termine con cinque punti di vantaggio sull'Anitrella è quello di superare o almeno toccare gli 80 punti. Domenica sfida proprio ad Anitrella con il campionato già vinto.



​A fine gara festa sugli spalti, dove erano presenti anche il presidente Antonio Ciuffarella e l'intera società, il sindaco di Ferentino Antonio Pompeo e l'assessore allo sport, Luca Bacchi. Nella tribuna coperta quasi mille tifosi provenienti anche dalle vicine Anagni e Morolo con il gruppo degli organizzati ultras Head Out a cantare per tutta la durata dell'incontro. Poi la classica invasione di campo e la festa.



​Soddisfazione per il risultato raggiunto che riporta Ferentino in un campionato dilettantistico regionale è stata espressa sia dal sindaco Pompeo che dall'assessore Bacchi. La città aveva conosciuto con ottimi risultati la serie D e per anni l'Eccellenza prima del fallimento. Poi la ripartenza e il ritorno in Promozione con una società in cui hanno lavorato sodo oltre ad Antonio Ciuffarella i dirigenti Marcello ed Alessandro Zera e tanti altri. Poi in panchina una bandiera, Francesco Pippnburg, pronto ad essere confermato. In campo una squadra con giocatori di categoria superiore, dal portiere Stefano Fiorini ai difensori Felice Orsinetti e Stefano Fumagalli, dai centrocampisti Franco Rinaldi, Lemma, Masi, Armando Rinaldi alle punte Valerio Moriconi, Carlo Caligiuri e Gianni Testa oltre ai più giovani.



​Ora la festa, poi si ripartirà. Fondamentale anche la collaborazione con il Frosinone calcio che utilizza le strutture della Cittadella dello Sport di via Casilina per gli allenamenti della prima squadra e le gare ufficiali del settore giovanile. Collaborazione che proseguirà.

Domenica 13 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:35



© RIPRODUZIONE RISERVATA