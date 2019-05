Ultimo aggiornamento: 23:35

Un nuovo parcheggio per gli utenti della Casa della salute di Ferentino è stato inaugurato ieri dall’amministrazione comunale.Al taglio del nastro erano presenti anche il sindaco Pompeo, gli amministratori, tanti cittadini, rappresentanti delle associazioni e dell’azienda sanitaria.«Con il nuovo parcheggio si rende più facile l’accesso alla Casa della salute per gli utenti e, nello stesso tempo, si liberano ulteriori spazi auto nell’intera zona - spiegano in una nota dal Comune -. In più continua l’azione di riqualificazione e abbellimento degli Archi di Casamari che in questi anni l’amministrazione ha letteralmente trasformato, esaltandone l’aspetto architettonico e la funzionalità».Dall’ente municipale poi aggiungono: «Il nuovo parcheggio è curato nei minimi dettagli, abbellito con arredi, con nuova illuminazione, arricchito dalla pavimentazione, da uno spazio verde e servirà ad eliminare i disagi per i cittadini che si devono recare nella struttura sanitaria». Per l’occasione è stata anche consegnata una targa ricordo ad Antonio Paluzzi, storico infermiere in pensione dell’ospedale.