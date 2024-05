La "febbre" per la sfida salvezza, il Frosinone piace anche all'estero

La notorietà del Frosinone Calcio ha oltrepassato i confini raccogliendo tifosi anche all'estero. Tanto che per l'ultima partita di campionato con l'Udinese, le vendite delle magliette, gialle in particolare, hanno avuto un'impennata. Addirittura una famiglia di australiani è venuta in Italia per seguire la partita dal vivo e ha fatto tappa nello Store dello stadio Benito Stirpe. Tantissime magliette sono andate a ruba anche nei banchi che hanno "colorato" a città. E c'è qualcuno che ha pensato a gadget fai da te, come braccialetti o borse in corda rigorosamente giallazzurri. Tabù i pronostici sulla partita casalinga che deciderà la permanenza della squadra in Serie A.

