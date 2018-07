di Vincenzo Caramadre

Ha commesso diversi reati sul territorio nazionale, per questo gli agenti della questura di Firenze lo stavano accompagnando a Bari per l'espulsione, ma è scappato.

E' successo pochi minuti fa nell'area di servizio di Castrocielo, dove l'uomo, uno straniero, si è dato alla macchia. Ma non aveva fatto i conti con i carabinieri del capitano Tamara Nicolai: lo hanno catturato poco dopo. Ora è nella caserma di Aquino e sarà espulso.

Luned├Č 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:50



