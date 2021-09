Frosinone, evade dai domiciliari e sequestra l'ex compagna: ciociaro arrestato a Ventimiglia

Sabato 25 Settembre 2021, 13:21

Un uomo agli arresti domiciliari è evaso dall'abitazione in provincia di Frosinone per raggiungere Ventimiglia dove, sotto la minaccia di un taglierino ha sequestrato la sua ex compagna per costringerla a ricominciarè la relazione. Tra l'altro le ha anche preso il cellulare. Tutto è successo nella notte tra mercoledì e giovedì. La donna dopo qualche ora è riuscita ad allontanarsi e si è subito rivolta ai carabinieri. I militari si sono andati a casa della donna e hanno constatato che l'uomo era scappato. I carabinieri, in collaborazione con la polizia, hanno immediatamente avviato le ricerche e l'uomo, individuato, è stato fermato dopo una breve fuga. Una volta condotto in caserma è stato formalmente dichiarato in arresto e trasferito al carcere di Sanremo.