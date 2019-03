Ultimo aggiornamento: 15:27

Un crollo progressivo: più di mille imprese hanno chiuso, si è dimezzato il numero di maestranze al lavoro e iscritte alla cassa edile, da 12mila a 6mila, e soprattutto c’è stata una forte riduzione della massa salariale, da 120 milioni di euro a 53 milioni. Sono i numeri impietosi che certificano la crisi dell'edilizia in Ciociaria e che porteranno in piazza i sindacati Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Frosinone in occasione della manifestazione di protesta in programma a Roma il 15 marzo.Le parti sociali, dunque, saranno in prima linea nella giornata scelta per lo sciopero generale dei lavoratori delle costruzioni.Per i segretari generali della Filca Cisl, Attilio Vallocchia, della Feneal Uil, Flavio Fareta, e della Fillea Cgil, Francesco Chiucchiolo, «l’edilizia rappresenta un settore fondamentale, un volano per l’economia locale. Rimettere in moto l’edilizia vuol dire dare ulteriore slancio all’economia regionale e offrire la possibilità a chi è stato espulso dal mercato del lavoro di avere un’opportunità».La mobilitazione prenderà il via alle 9.30 in piazza del Popolo. Diverse le richieste avanzate dalle associazioni di categoria per ridare impulso al comparto: «Nuovi investimenti, la realizzazione di infrastrutture che migliorino i collegamenti non solo in provincia di Frosinone, ma anche su tutto il territorio nazionale, la messa in sicurezza del territorio contro i rischi sismici e idrogeologici nonché degli edifici pubblici, in particolare quelli scolastici, e il completamento delle opere incompiute».