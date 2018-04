di Alessandro Redirossi

Per un’ecografia della mammella, a meno che non venga considerata urgente a livello di rischi per il paziente, si possono attendere anche 8 mesi. Per alcuni esami diagnostici (ecografia capo-collo o addome) le liste di attesa nei casi non urgenti vanno ben oltre i limiti stabiliti e il dato complessivo delle altre Asl del Lazio. Positivi i tempi per gli esami urgenti e le attese per visite oculistiche, cardiologiche e dermatologiche. Il quadro che viene fuori dai dati sulle liste di attesa pubblicati sul portale della Regione Lazio.

IL CALCOLO

I dati sui tempi di attesa (aggiornati al 6 marzo) seguono una precisa modalità di calcolo. “Per ogni settimana - si legge nel portale regionale - viene calcolata in una giornata specifica (giornata indice) il tempo medio di prenotazione per classi di priorità” effettuando in ogni Asl “5 tentativi tra le 10 agende di prenotazione con minor tempo di attesa”. Le classi di priorità sono quelle con cui vengono prescritti gli esami o le visite dai medici. Secondo le linee regionali, se la classe di prenotazione è “urgente” la prestazione sanitaria ha priorità massima e va eseguita entro 3 giorni, se è “breve” va eseguita entro 10 giorni; se “differibile” entro 30 giorni per le visite e 60 giorni per gli esami diagnostici (come le ecografie). Dalle tabelle relative alle liste di attesa rimangono fuori i percorsi riservati, come quelli precedenti o successivi a ricoveri o accertamenti programmati.

OK GLI ESAMI URGENTI, IN RITARDO QUELLI DIFFERIBILI

Per quanto riguarda gli esami e le visite da svolgere con classe di priorità urgente o breve, la Asl di Frosinone riesce sempre a rimanere nei parametri, rispettivamente 3 e 10 giorni di attesa. Cambia nettamente il quadro qualora la visita o l’ecografia venga prescritta con priorità “differibile”. Si tratta di esami e visite comunque importanti ma che, se fornite in tempi meno celeri, non pregiudicano la salute del paziente. Il Comunque parliamo di visite ed esami importanti per il paziente, che di fronte a tempi biblici può finire per optare per la sanità privata. Se è "differibile" come priorità, l'esame diagnostico va comunque svolto entro il limite dei 60 giorni, mentre la visita va effettuata entro 30 giorni. Per l’ecografia capo e collo con priorità “differibile”, l’attesa alla Asl di Frosinone è addirittura di 222 giorni, mentre il limite dovrebbe essere di 60 giorni. Per lo stesso esame l’attesa è nettamente più breve su scala regionale (circa 50 giorni in media) e nella vicina provincia di Latina si attesta su 63 giorni (un quarto di Frosinone). Lo stesso discorso vale per l’ecografia completa dell’addome: quando la priorità non è urgente o "breve", un cittadino ciociaro deve attendere ben 236 giorni (la media regionale è di circa 76 giorni, a Latina l’attesa è di 92 giorni). Impressionante anche un altro dato. Se l’ecografia alla mammella viene prescritta come urgente o a breve, l’esame viene svolto entro i 3 o 10 giorni anche nella Asl di Frosinone. Ma di fronte a una prescrizione con priorità differibile una donna arriva ad attendere quasi 8 mesi (236 giorni). Quattro volte il limite dei 60 giorni. E il dato complessivo sul territorio laziale è mediamente di poco superiore ai 70 giorni di attesa.

I DATI POSITIVI

Altra faccia della medaglia (in positivo) sono invece i tempi di attesa alla Asl di Frosinone per l’ecografia ostetrica (1,80 giorni se urgente e 10,40 giorni se “differibile”, l’attesa media regionale è quasi il triplo). Positivi anche i dati relativi alla prima visita cardiologica, dermatologica ed oculistica, che rientrano sempre nei parametri limite per le attese, attestandosi in alcuni casi sotto la media regionale.



Giovedì 5 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:45



