In occasione dei festeggiamenti dei SS. Patroni di Frosinone, S. Silverio e S. Ormisda, l’amministrazione Ottaviani ha previsto il seguente programma di eventi. Domani 17 giugno si terrà il primo trofeo ciclistico “Santi Silverio e Ormisda – città di Frosinone”, organizzato dalla Bellator Frusino, gara valida come campionato regionale per gli esordienti del primo e secondo anno; ritrovo alla Villa comunale alle ore 12.

Ancora domenica, è in calendario la seconda rievocazione storica del circuito motociclistico di Frosinone, con raduno e sfilata di moto a cura dell’Associazione Motoclub 12000 giri, in collaborazione con l’Associazione Culturale ViviFrosinone ViviCiociaria; appuntamento in piazzale Vittorio Veneto dalle 10 alle 13.

Domenica spazio anche al concerto pop per i Santi Patroni a cura della Banda Romagnoli-città di Frosinone e della Banda città di Alatri, in largo Turriziani alle 18.

Lunedì 18 è in programma il concerto del coro polifonico Città di Frosinone, diretto dal M° Alberto Giuliani, presso la cattedrale di Santa Maria alle 20. Martedì 19 in piazza Sant’Ormisda alle 21 Camillo Savone sarà protagonista del concerto dal titolo “Piano, amore e fantasia". Mercoledì 20 giugno, infine, in piazza VI Dicembre, dalle 21, si terrà l’esibizione del pop ensemble del maestro Alberto Giraldi, dal tema “La canzone Italiana, percorso tra le note che hanno fatto la storia di tutti”, a cura di Filiberto Palermini. A seguire, spettacolo di cabaret con Fabrizio Gaetani e show pirotecnico.

Sabato 16 Giugno 2018



